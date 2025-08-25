Половина полок в магазинах отдадут казахстанским товарам
Министерство торговли закрутило гайки импортёрам.
В Казахстане вводятся новые правила для поддержки отечественных производителей: не менее 50% полочного пространства в торговых точках страны займёт продукция местного производства, передает BAQ.KZ.
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что программа уже начала действовать. По его словам, меры направлены на расширение присутствия казахстанских товаров в рознице и защиту внутреннего рынка.
"Создан единый Реестр отечественных товаропроизводителей, который позволит компаниям участвовать в госзакупках и получать меры господдержки. В торговых сетях предусмотрена обязательная квота — половина полок должна быть занята именно нашей продукцией", — отметил Шаккалиев.
Одновременно усиливается контроль за качеством импортных товаров. Только с начала года проверено свыше 47 тысяч единиц транспорта с грузами животноводческой продукции. Более 900 автомобилей были возвращены на границе, отменено свыше тысячи документов подтверждения соответствия.
В ведомстве подчёркивают: такая политика не только укрепит позиции отечественных производителей, но и повысит качество продукции на внутреннем рынке.
