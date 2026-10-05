Паводки и вода для людей: о чем Казахстан договорился с Россией

Казахстан и Россия уже начали сверять действия на следующий паводковый сезон. На встрече в Екатеринбурге стороны обсудили, как пропускать весеннюю воду, наполнять водохранилища и не допустить проблем с водоснабжением приграничных регионов.

Речь шла не только о паводках. На XVI заседании совместной комиссии Казахстан и Россия рассмотрели состояние трансграничных рек, результаты мониторинга воды и водоохранные меры.

Отдельный блок посвятили крупным рекам, от которых напрямую зависят целые регионы двух стран. Стороны продолжают исследования в бассейнах Жайыка, Ертиса и других трансграничных рек.

Параллельно разрабатывается водохозяйственный баланс Караозена и Сарыозена. Он должен показать, сколько воды есть в этих реках и как ее распределять между потребностями населения и экономики.

Паводки вынесли в отдельную работу

Казахстан и Россия отдельно оценили работу совместной группы, которая координирует действия во время половодья и паводков.

«Комиссией отмечены положительные результаты деятельности Совместной Казахстанско-Российской рабочей группы по взаимодействию при пропуске половодья и паводков», - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Арсен Жаканбаев.

По итогам встречи стороны утвердили составы рабочих групп и планы мероприятий уже на 2027 год.

Это означает, что подготовка к следующему сезону начинается заранее, еще до весеннего подъема воды.

В центре внимания Жайык и Ертис

Стороны продолжают работу по Единой дорожной карте исследований бассейнов крупных трансграничных рек.

В нее входят Жайык, Ертис и другие водные объекты, которыми пользуются обе страны.

Для Казахстана эта работа имеет прямое значение для водоснабжения регионов, наполнения водохранилищ, сельского хозяйства и прохождения паводков.

Следующее заседание совместной комиссии стороны уже начали готовить.