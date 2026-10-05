Паводки и вода для людей: о чем Казахстан договорился с Россией
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Казахстан и Россия уже начали сверять действия на следующий паводковый сезон. На встрече в Екатеринбурге стороны обсудили, как пропускать весеннюю воду, наполнять водохранилища и не допустить проблем с водоснабжением приграничных регионов.
Речь шла не только о паводках. На XVI заседании совместной комиссии Казахстан и Россия рассмотрели состояние трансграничных рек, результаты мониторинга воды и водоохранные меры.
Отдельный блок посвятили крупным рекам, от которых напрямую зависят целые регионы двух стран. Стороны продолжают исследования в бассейнах Жайыка, Ертиса и других трансграничных рек.
Параллельно разрабатывается водохозяйственный баланс Караозена и Сарыозена. Он должен показать, сколько воды есть в этих реках и как ее распределять между потребностями населения и экономики.
Паводки вынесли в отдельную работу
Казахстан и Россия отдельно оценили работу совместной группы, которая координирует действия во время половодья и паводков.
«Комиссией отмечены положительные результаты деятельности Совместной Казахстанско-Российской рабочей группы по взаимодействию при пропуске половодья и паводков», - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Арсен Жаканбаев.
По итогам встречи стороны утвердили составы рабочих групп и планы мероприятий уже на 2027 год.
Это означает, что подготовка к следующему сезону начинается заранее, еще до весеннего подъема воды.
В центре внимания Жайык и Ертис
Стороны продолжают работу по Единой дорожной карте исследований бассейнов крупных трансграничных рек.
В нее входят Жайык, Ертис и другие водные объекты, которыми пользуются обе страны.
Для Казахстана эта работа имеет прямое значение для водоснабжения регионов, наполнения водохранилищ, сельского хозяйства и прохождения паводков.
Следующее заседание совместной комиссии стороны уже начали готовить.
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