Министерство семьи, труда и социальной политики Польши объявило о запуске пилотного проекта, предусматривающего сокращение рабочего времени. Цель — протестировать форматы четырехдневной рабочей недели или 6-часового рабочего дня, передает BAQ.KZ.

На реализацию инициативы в 2025 году выделено 10 миллионов злотых из Фонда труда. Программа охватит предпринимателей, органы местного самоуправления, профсоюзы, фонды и ассоциации по всей стране.

Согласно условиям пилота, возможны три формата:

сокращение рабочего дня с 8 до 6 часов;

трехдневные выходные;

дополнительные дни отпуска.

Первые успешные кейсы уже есть. Так, мэр города Влоцлавек ввёл 35-часовую рабочую неделю для тысяч муниципальных работников. Производственная компания Herbapol сократила часы труда и при этом показала рост финансовых показателей, снизив уровень текучести кадров и число больничных.

Каждый участник пилота сможет получить до 1 миллиона злотых на организационные расходы, включая адаптацию систем учета и консультации.

Запись в программу откроется после 30 июня 2025 года, сам пилот продлится до 18 месяцев. По его результатам польское министерство труда подготовит законодательные предложения к ноябрю 2027 года.

В ведомстве подчёркивают: несмотря на высокую трудовую активность, поляки не входят в число самых эффективных экономик. Сокращение времени работы должно, по мнению властей, помочь решить демографические проблемы — дать людям больше свободы для личной жизни и мотивацию оставаться в профессии дольше.