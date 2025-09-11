Совет Безопасности ООН соберётся в пятницу на экстренное заседание по запросу Польши после беспрецедентного нарушения её воздушного пространства российскими беспилотниками, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Варшава зафиксировала 19 вторжений дронов, три из них были сбиты, а фрагменты 16 — найдены на территории страны. Некоторые аппараты залетели так глубоко, что четыре польских аэропорта временно приостанавливали полёты. Премьер-министр Дональд Туск назвал операцию по отражению атаки "беспрецедентной".

Польша также задействовала статью 4 устава НАТО, которая предусматривает консультации союзников в случае угрозы безопасности. Министр иностранных дел Радослав Сикорский обвинил Россию в намеренном вторжении. В Брюсселе глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что вторжение свидетельствует о расширении войны.

Москва утверждает, что удары были направлены по военной промышленности Украины, а попадание дронов в Польшу назвала "незапланированным". В Минске заявили, что дроны потеряли курс после глушения и Белоруссия лишь предупредила соседей об их приближении.

Балтийские страны выразили обеспокоенность "расширением агрессии Москвы".