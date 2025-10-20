Польский Сейм одобрил поправки к закону о защите животных, предусматривающие полный запрет на разведение зверей ради меха. За инициативу проголосовали 339 депутатов, против - 78, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Согласно новому закону, владельцы ферм должны будут прекратить деятельность до 31 декабря 2033 года, а те, кто закроет бизнес раньше - до 2031 года, смогут получить финансовые компенсации.

Поправку поддержали не только депутаты правящей коалиции, но и часть оппозиции. Против высказались представители ультраправой Конфедерации. Для вступления закона в силу требуется подпись президента Кароля Навроцкого, однако даже при его вето Сейм сможет преодолеть решение большинством в три пятых голосов.

"Заканчивается снятие шкуры с животных ради красоты", - заявил заместитель маршала Сейма Влодзимеж Чажастый.

Польша - четвёртый в мире экспортёр меха, однако отрасль теряет прибыль: в 2024 году страна продала меха на сумму $55 млн, что в восемь раз меньше, чем десять лет назад.

Теперь Польша присоединилась к большинству стран ЕС, уже отказавшихся от пушных ферм.

Еврокомиссия рассматривает возможность введения аналогичного запрета на уровне всего Союза в 2026 году.