Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ночь на 10 сентября зафиксировано 19 вторжений беспилотников в воздушное пространство страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По его словам, три или четыре дрона, представлявшие угрозу, были сбиты — это первый случай уничтожения российских беспилотников над Польшей и, в целом, над территорией НАТО.

В ответ Польша начала военную операцию с привлечением союзников. В ней участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и самолеты дозаправки под управлением НАТО. На время операции приостанавливались полеты гражданской авиации в Варшаве и ещё двух польских аэропортах.

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подчеркнул, что это первый случай прямого столкновения альянса с потенциальной угрозой в небе над страной-членом НАТО. Польское оперативное командование назвало произошедшее "беспрецедентным нарушением" и "актом агрессии".