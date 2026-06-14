Польская делегация оценила туристический потенциал Алматы
Almaty Tourism Bureau организовало встречу польской делегации с местными туроператорами.
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Алматы принял делегацию из Польши, в которую вошли представители авиакомпании LOT, туроператоры и тревел-блогеры.
В рамках ознакомительного тура гости открыли для себя главные туристические точки города — от колоритного Зеленого базара и легендарной фабрики «Рахат» до парка 28 гвардейцев-панфиловцев. Особое впечатление на делегацию произвели горные локации — курорт Шымбулак и парк Көк-Төбе, откуда открываются панорамные виды на Алматы.
Отдельное внимание было уделено казахской культуре и гастрономии: гости посетили национальные рестораны, попробовали традиционные блюда и продукцию казахстанских производителей.
Участники представили туристические продукты, обменялись опытом и контактами, а также обсудили перспективы сотрудничества. Представители авиакомпании LOT презентовали направления полетов и бортовые журналы.
Гости отметили гостеприимство Алматы и его туристический потенциал. Дополнительный импульс развитию турпотока даст запуск прямого рейса между Варшавой и Алматы, открывающий новые возможности для сотрудничества между двумя странами
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