Польская делегация оценила туристический потенциал Алматы

Алматы принял делегацию из Польши, в которую вошли представители авиакомпании LOT, туроператоры и тревел-блогеры.

В рамках ознакомительного тура гости открыли для себя главные туристические точки города — от колоритного Зеленого базара и легендарной фабрики «Рахат» до парка 28 гвардейцев-панфиловцев. Особое впечатление на делегацию произвели горные локации — курорт Шымбулак и парк Көк-Төбе, откуда открываются панорамные виды на Алматы.

Отдельное внимание было уделено казахской культуре и гастрономии: гости посетили национальные рестораны, попробовали традиционные блюда и продукцию казахстанских производителей.

Участники представили туристические продукты, обменялись опытом и контактами, а также обсудили перспективы сотрудничества. Представители авиакомпании LOT презентовали направления полетов и бортовые журналы.

Гости отметили гостеприимство Алматы и его туристический потенциал. Дополнительный импульс развитию турпотока даст запуск прямого рейса между Варшавой и Алматы, открывающий новые возможности для сотрудничества между двумя странами