Казахстан ищет новые совместные проекты с Польшей в промышленности и сырьевом секторе. На переговорах стороны обсуждали, где можно применить польские технологии и как связать профильные организации двух стран, передает BAQ.KZ.

Разговор прошел между вице-министром промышленности и строительства Олжасом Сапарбековым и польской делегацией во главе с заместителем министра климата и окружающей среды, главным геологом Польши Кшиштофом Галосом.

В центре внимания были не только поставки готовых решений, но и совместная работа в производстве. Стороны обсуждали современные технологии, развитие компетенций и проекты, которые можно реализовывать вместе.

Отдельно рассмотрели польский опыт, который может быть применен в Казахстане. Речь идет о промышленности, сырьевом секторе и взаимодействии профильных организаций.

Для таких проектов уже есть и более широкий формат сотрудничества с Европейским союзом. Казахстан работает по меморандуму о стратегическом партнерстве в сфере устойчивого производства сырья, аккумуляторов и цепочек создания стоимости.

Теперь Казахстан и Польша хотят перевести это взаимодействие в более практическую плоскость и искать проекты, где можно объединить технологии, производственные возможности и отраслевую экспертизу.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по этим направлениям.