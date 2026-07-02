Польский инвестор: Инвестиционный климат Казахстана остается стабильным уже 15 лет

Инвестиционный климат Казахстана остается благоприятным и стабильным на протяжении последних 15 лет. Об этом в кулуарах IV Пленарного заседания Global Businesswomen Council заявил владелец компании Polpharma и почетный консул Казахстана в Гданьске (Польша) Ежи Старак, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Старака, именно стабильность условий ведения бизнеса позволяет компании на протяжении многих лет расширять свое присутствие в Казахстане.

"Инвестиционный климат в Казахстане чрезвычайно хороший и не изменился за последние 15 лет. В противном случае меня бы здесь уже не было", – подчеркнул он.

Инвестор отметил, что за 15 лет работы в Казахстане компания вложила в экономику страны 450 млн евро и намерена продолжить инвестиции.

"Сегодня я получил награду от Президента. Для меня было очень приятно услышать слова Главы государства о том, что мы уже 15 лет инвестируем и работаем в Казахстане. Мы продолжим ежегодно инвестировать в страну, являясь крупнейшей фармацевтической компанией в Казахстане", – сказал Старак.

Он сообщил, что компания начинает новый этап инвестиций.

"Общий объем инвестиций на сегодняшний день составляет 450 млн евро. Сейчас мы начинаем новую эру инвестиций объемом 60 млн евро. Мы уже приступили к закупке оборудования", – отметил владелец Polpharma.

Говоря о роли женщин в бизнесе, Старак заявил, что не видит различий между мужчинами и женщинами в вопросах управления компаниями.

"В нашей компании в Казахстане работают около двух тысяч человек, и 67% из них – женщины", – сообщил он.

При этом, по его мнению, женщины-лидеры по-прежнему сталкиваются с предвзятым отношением в обществе.