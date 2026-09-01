Полтора года на новую машину: что не так с китайским автопромом

Китайские автозаводы разрабатывают новые машины настолько быстро, что власти страны начали проверять, не страдает ли от этого безопасность, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Сейчас на создание новой модели у китайских компаний уходит около двух лет. С внедрением искусственного интеллекта этот срок может сократиться до полутора лет. Для сравнения, традиционным зарубежным производителям на ту же работу нужно от трех до пяти лет.

Такая скорость сделала китайцев лидерами рынка и заставила европейские и японские концерны бороться за выживание. Но у нее появилась и обратная сторона.

Чего боятся регуляторы

Компании могут внедрять новинки быстрее, чем государство успевает их проверить, а сами заводы успевают отладить качество.

Власти запустили годовую кампанию проверок с внезапными визитами на предприятия. Министерство промышленности и информационных технологий теперь объявляет, кого проверило, почти сразу после визита, раньше такого не было. Только в июле проверили как минимум пять крупных производителей.

Один из визитов пришелся на бренд Aion компании Guangzhou Automobile Group. Он состоялся вскоре после сообщений о том, что батареи в некоторых моделях выходят из строя после 150 тысяч километров пробега. Компания заявила, что чинит и меняет их бесплатно.

Ведомство следит и за жалобами покупателей в интернете. По словам двух руководителей одного из автозаводов, регулятор связался с компанией и потребовал объяснить, что она делает с дефектом, еще до того как та успела подготовить запчасти и договориться с дилерами.

Что меняют в правилах

Обязательные дорожные испытания для электромобилей хотят удвоить, с нынешнего уровня до 30 тысяч километров.

Уже ужесточены требования к батареям, системам помощи водителю и дверным ручкам. Последнее связано с несколькими смертельными авариями. Скрытые ручки, которые ввел в моду Tesla, с января 2027 года запретят.

Сейчас в стране идет крупнейший в ее истории отзыв автомобилей. Tesla и еще восемь производителей должны доработать больше 4,27 млн электромобилей, чтобы двери соответствовали новым требованиям.

Что говорят сами автопроизводители

Позиция регулятора совпала с тем, что говорят руководители Geely, Great Wall и Chery. Они предупреждают, что при сокращенных сроках разработки покупатель фактически сам проверяет машину на прочность и безопасность.

Вице-президент Chery Ли Сюэюн заявил в конце августа, что автомобиль это не товар повседневного спроса, он касается безопасности миллионов семей и должен выдерживать разные дороги, климат и манеру вождения по всему миру. Некоторые этапы разработки, по его словам, сокращать нельзя.

Притормозить отрасль при этом вряд ли получится. Продажи сжимаются, сырье дорожает, маржа тонкая, а покупатели требуют новых моделей постоянно.

Все бегут наперегонки, чтобы вырваться вперед, - сказал председатель совета директоров Geely Ли Шуфу в эфире китайского гостелевидения.

Есть и другая точка зрения. Глава люксового бренда Voyah компании Dongfeng считает, что быстрая разработка сама по себе не проблема, если машина прошла все положенные испытания.

Кто выиграет и кто проиграет

Эксперты полагают, что новые правила расслоят отрасль. Соблюдать их дороже, и мелким компаниям, которые держались на скорости и агрессивном выпуске новинок, будет сложнее тягаться с крупными игроками.

По мнению основателя шанхайской консалтинговой компании Automobility Билла Руссо, ускоряться китайцы продолжат, но не везде. Быстро можно двигаться в софте и цифровых функциях, а вот критичное для безопасности железо придется проверять дольше.

Схожую мысль высказывает управляющий директор Automotive Foresight Йель Чжан. Искусственный интеллект помогает делать работу быстрее и с меньшим числом ошибок, но пробег в 30 или 50 тысяч километров ничем заменить нельзя.

Догоняющие тоже ускоряются. Volkswagen разработал электрический кроссовер ID.UNYX 08 вместе с Xpeng за 24 месяца, использовав ИИ и виртуальную реальность. Renault сделала Twingo E-Tech в Китае за 21 месяц, это рекорд для компании. Toyota пытается ужать свой цикл, который обычно занимает от трех до пяти лет.