Полтора месяца с новой Конституцией: Эксперт рассказал об изменениях для жителей страны

Полтора месяца Казахстан живет с новой Конституцией. В этом видео мы отвечаем на вопросы жителей Астаны по поводу работы Основного закона. Что изменилось в жизни казахстанцев в сфере образования, медицины и защиты цифровых данных? Разбираемся вместе с нашим экспертом.