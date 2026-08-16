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Полтора месяца с новой Конституцией: Эксперт рассказал об изменениях для жителей страны

Отвечаем на вопросы читателей.

16 Августа 2026, 11:00
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BAQ.kz 16 Августа 2026, 11:00
16 Августа 2026, 11:00
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Фото: BAQ.kz

Полтора месяца Казахстан живет с новой Конституцией. В этом видео мы отвечаем на вопросы жителей Астаны по поводу работы Основного закона. Что изменилось в жизни казахстанцев в сфере образования, медицины и защиты цифровых данных? Разбираемся вместе с нашим экспертом.  

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