Полтора месяца с новой Конституцией: Эксперт рассказал об изменениях для жителей страны
Отвечаем на вопросы читателей.
16 Августа 2026, 11:00
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16 Августа 2026, 11:0016 Августа 2026, 11:00
153Фото: BAQ.kz
Полтора месяца Казахстан живет с новой Конституцией. В этом видео мы отвечаем на вопросы жителей Астаны по поводу работы Основного закона. Что изменилось в жизни казахстанцев в сфере образования, медицины и защиты цифровых данных? Разбираемся вместе с нашим экспертом.
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