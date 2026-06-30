Полтора миллиарда на реконструкцию: для заброшенного аквапарка Семея ищут инвестора

Пока температура в Семее поднимается до 40 градусов, а горожане спасаются от зноя на пляжах Иртыша, единственный в области Абай аквапарк третье лето подряд остаётся закрытым. Объект, который больше 20 лет был одним из символов летнего отдыха, продолжает простаивать в ожидании инвестора. Сейчас рассматривается возможность передачи аквапарка из городской коммунальной собственности на баланс области, чтобы привлечь частный бизнес и дать комплексу шанс на возрождение, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Продолжение моста

Аквапарк построен в 2003 году за 295 миллионов тенге. Он стал своеобразным дополнением к знаменитому подвесному мосту через реку Иртыш. Его возводила японская компания, спроектировавшая подвесной мост Семея. А помогали те же специалисты, которые за десять лет до этого, в 1993 году, построили первый в Казахстане Капчагайский аквапарк.

Фото Альбина Халел

На протяжении ровно 20 лет он принимал десятки тысяч посетителей за сезон, а в самые жаркие дни здесь наблюдался настоящий аншлаг. В разные годы помимо жителей Семея сюда приезжали гости из соседних городов и приграничных российских регионов.

Однако короткий сезон работы - всего три месяца в году, сравнительно невысокие тарифы привели к отсутствию капитальных вложений, а впоследствии - к его забвению. В 2024 году после технического обследования власти признали дальнейшую эксплуатацию объекта небезопасной и приняли решение закрыть его до полной реконструкции. И вот уже третье лето водный «Диснейленд» огорчает людей своим запущенным видом.

Фото Альбина Халел

Единственной организацией, которая на протяжении 20 лет содержала аквапарк, было ТОО «Адалэнд». В 2022 году срок договора доверительного управления истёк, но компания отказалась его продлевать из-за новых, экономически невыгодных для бизнеса условий. С этого момента головокружительная история аквапарка стала подходить к концу.

В 2023 году в аквапарк пришёл другой управляющий, который смог организовать для посетителей один лишь бассейн - водные горки и прочие аттракционы остались закрытыми. В сезоне 2024 года объект так и не открылся.

Продали, а затем забрали

За два года аквапарк несколько раз пытались продать. Сумма сделки варьировалась от 50 до 170,4 млн. тенге. На повторных торгах в сентябре 2024 года аквапарк приобрели за 86 миллионов тенге. Покупатель должен был вложить в реконструкцию не менее 1,5 миллиарда тенге в течение пяти лет, из них 300 миллионов - уже в первый год, а также сохранить профиль деятельности комплекса минимум на десять лет.

Фото Альбина Халел

Однако сделка завершилась судебными разбирательствами. Покупатель не исполнил обязательства по оплате объекта в полном объёме, и в феврале 2025 года суд расторг договор купли-продажи. В мае решение вступило в законную силу. Аквапарк вновь вернулся в государственную собственность, оказался на балансе городского отдела ЖКХ и продолжает разрушаться.

Сегодня власти ищут инвестора, готового взять на себя дорогостоящую реконструкцию. По предварительным оценкам, для восстановления комплекса потребуется полтора миллиарда тенге. Некоторые говорят о суммах побольше, учитывая продолжающееся разрушение объекта.

Варианты спасения

С прошлого года городской отдел ЖКХ рассматривает вариант передачи своей коммунальной собственности - аквапарка - в областную коммунальную собственность. Предполагается, что на региональном уровне будет проще найти инвестора и реализовать проект государственно-частного партнёрства.

Согласно установленным правилам, одел ЖКХ не может выступать посредником между аквапарком и доверительным управляющим, поскольку это повлечёт за собой зарабатывание денег государственным органом. Но такие инструменты есть у квазигосударственных организаций.

Фото Альбина Халел

«Сейчас идут подготовительные работы с целью передачи аквапарка на баланс области. В планах - закрепить этот объект за коммунальной собственностью СПК «Семей», которая является подведомственной организацией Управления предпринимательства области Абай», - дали предварительный ответ в городском акимате.

Сменится ли хозяин у аквапарка, станет известно через месяц, уточнили в администрации.

Между тем в областном Управлении предпринимательства не отрицают, что хотят возобновить работу семейского аквапарка, но для качественной эксплуатации его нужно передать в частные руки.

Воз и ныне там

Ранее городской акимат несколько раз выступал с заявлениями о якобы договорённостях с инвесторами по реконструкции аквапарка. Самый масштабный проект был презентован в прошлом году и обещал переоборудование в круглогодичный крытый комплекс с горками, бассейнами и СПА-зонами.

Знали ли тогда стороны, что по Водному кодексу Казахстана это запрещено. Дело в том, что аквапарк находится в водоохранной полосе, граница которой заканчивается аккурат за его воротами и проходит по асфальтированной дороге.

Фото Альбина Халел

86 статья Кодекса гласит, что «в пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением строительства и эксплуатации ряда объектов, в том числе детских игровых и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и других рекреационных зон без капитального строительства зданий и сооружений». То есть любое капитальное строительство близ реки на этом участке запрещено.

И тут возникает вопрос: возьмётся ли инвестор вкладывать деньги в сезонный бизнес? Или придётся икать обходные пути. Сейчас о планах по реконструкции аквапарка говорят с осторожностью и стараются не распространяться о них. Но в городе уже говорят о потенциальных бизнесменах, заинтересованных в развитии водных аттракционов на территории аквапарка. Семейчане рады уже и этому.