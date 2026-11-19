Книжный марафон в Казахстане набирает обороты: за 66 дней его участники прочитали более 1,5 миллиона книг. Одни уже преодолели первую пятерку произведений и получили бронзовые знаки отличия, другие продолжают двигаться к следующим наградам. Особенно активно в марафоне участвуют школьники и педагоги.

Республиканский проект «Читающая нация» уже вышел на 66-й день. Сейчас участники завершили пятую книгу и приступили к шестой.

Основной вклад в общий результат внесли школьники и учителя. На счету учащихся – более 600 тысяч прочитанных книг, педагогов – свыше 400 тысяч. Вместе это больше миллиона произведений, то есть около двух третей от общего результата марафона.

Тем временем организаторы решили добавить участникам еще один стимул не откладывать книги в сторону. В проекте появилась система знаков отличия: награда зависит от количества прочитанного.

Первые бронзовые знаки «Талапты оқырман» получают те, кто осилил пять книг. В личном кабинете участника также появляется сертификат, подтверждающий результат. Следующие ступени – серебряный знак «Жігерлі оқырман» за 10 книг и золотой «Зерделі оқырман» за 15.

Среди первых обладателей бронзовой награды — две участницы направления «Читающий педагог» из Карагандинской и Туркестанской областей. Обе прочитали по пять книг и набрали максимальные 1750 баллов.

Для учителя начальных классов Первого Темиртауского классического лицея Татьяны Мининковой чтение стало не только личной привычкой, но и примером для учеников.

«Когда учитель читает сам, дети это видят. Мои ученики спрашивают, какую книгу я читаю сейчас, и приносят свои. Бронзовый знак – приятный стимул дойти до серебряного», — рассказывает она.

Сәуле Ерманова, преподающая географию в школе имени Ы. Алтынсарина в Сузакском районе Туркестанской области, признается, что марафон помог ей найти время для книг даже при плотном рабочем графике.

«В повседневной работе не всегда находишь время для чтения. Марафон помог сделать его привычкой. Я читаю и на казахском, и на русском, а уроки географии стали богаче новыми примерами из книг», — делится педагог.

Таким образом, участники марафона уже преодолели первый значимый рубеж. Впереди — новые книги, баллы и знаки отличия.