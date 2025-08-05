Получатели АСП в Казахстане получат ваучеры на продукты без наценки
В трёх городах запустят пилотный проект.
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В Казахстане стартует пилотный проект по выдаче продовольственных ваучеров получателям адресной социальной помощи (АСП). Об этом сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает BAQ.KZ.
По его словам, ваучеры позволят уязвимым категориям граждан приобретать социально-значимые продовольственные товары по закупочной цене, без 15-процентной торговой надбавки, которая действует в розничной сети.
"Это важный шаг в рамках поручения Главы государства по переходу к адресной социальной помощи. Мы усиливаем контроль за наценкой на продукты первой необходимости и запускаем модуль анализа цен на СЗПТ, чтобы принимать эффективные управленческие решения", — отметил министр.
Пилотный проект реализуют в городах Акколь, Кокшетау и Павлодар. Планируется охватить порядка 5 тысяч получателей АСП.
Кроме того, в стране ужесточается контроль за соблюдением максимальной торговой надбавки на социально-значимые товары. По мнению властей, это должно стабилизировать цены в так называемых "магазинах у дома", где часто совершаются повседневные покупки.
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