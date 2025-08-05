В Казахстане стартует пилотный проект по выдаче продовольственных ваучеров получателям адресной социальной помощи (АСП). Об этом сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает BAQ.KZ.

По его словам, ваучеры позволят уязвимым категориям граждан приобретать социально-значимые продовольственные товары по закупочной цене, без 15-процентной торговой надбавки, которая действует в розничной сети.

"Это важный шаг в рамках поручения Главы государства по переходу к адресной социальной помощи. Мы усиливаем контроль за наценкой на продукты первой необходимости и запускаем модуль анализа цен на СЗПТ, чтобы принимать эффективные управленческие решения", — отметил министр.

Пилотный проект реализуют в городах Акколь, Кокшетау и Павлодар. Планируется охватить порядка 5 тысяч получателей АСП.

Кроме того, в стране ужесточается контроль за соблюдением максимальной торговой надбавки на социально-значимые товары. По мнению властей, это должно стабилизировать цены в так называемых "магазинах у дома", где часто совершаются повседневные покупки.