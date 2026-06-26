Получают ли казахстанские журналисты до миллиона тенге?

В Казахстане в последнее воскресенье июня отмечают День работников средств массовой информации. На фоне профессионального праздника всё чаще возникает вопрос: сколько сегодня зарабатывают журналисты и не вытесняет ли их с рынка искусственный интеллект и блогеры.

Ответ, судя по статистике, неоднозначный. Как сообщает Finprom, медиа по-прежнему остаются профессией с разрывом между "входом" в отрасль и верхними зарплатными уровнями, где доходы могут отличаться в несколько раз.

Сколько платят в медиа

По данным Бюро национальной статистики, в секторе "Информация и связь" медиапрофессии распределены по трём ключевым направлениям: издательская деятельность, телерадиовещание и производство кино- и телепрограмм.

В первом квартале 2026 года средняя зарплата в издательской деятельности составила 700,2 тысячи тенге. В телерадиовещании – 625,9 тысячи тенге. Лидером стало производство кино и телепрограмм с доходом 948,9 тысячи тенге, что в разы выше прошлогоднего уровня.

Однако эксперты отмечают, что такой рост – не универсальный. В части сегментов доходы растут номинально, но в реальности покупательная способность падает.

Эффект инфляции

При пересчёте на реальную зарплату картина становится менее оптимистичной. В издательской сфере покупательная способность доходов снизилась на 7,6 процента, в телерадиовещании — на 4,2 процента. Рост показал только сегмент производства контента для кино и телевидения.

Иными словами, формально зарплаты растут, но ощущение «прибавки» есть не у всех работников медиа.

Влияние диплома

Несмотря на разговоры о доступности профессии, статистика показывает обратное: образование напрямую влияет на доход.

Сотрудники с высшим образованием в издательской сфере зарабатывают почти в два раза больше, чем специалисты со средним образованием. А наличие послевузовской подготовки увеличивает доходы более чем втрое.

На фоне развития искусственного интеллекта и цифровых платформ активно растёт рынок краткосрочных курсов. Некоторые программы обещают обучить журналистике и копирайтингу всего за несколько часов.

При этом классическое образование занимает 3-4 года и обходится в сотни тысяч, а иногда и миллионы тенге в год.

Разрыв между "быстрым входом в профессию" и фундаментальной подготовкой становится одной из ключевых тенденций отрасли.

Где платят больше всего

Самые скромные зарплаты остаются в печатных СМИ: репортёры зарабатывают от 170 до 493 тысяч тенге, редакторы – до 482 тысяч.

Телевидение традиционно сильнее по доходам: телеведущие могут получать до 740 тысяч тенге, сценаристы – до 1,4 миллиона.

В онлайн-СМИ разброс ещё шире – от 300 тысяч до 1,3 миллиона тенге в зависимости от должности и компании.

Отдельно выделяется сфера PR, где зарплаты выше медиарынка: бренд-менеджеры и пресс-секретари могут зарабатывать до 1,2 миллиона тенге.

Стоит отметить, что в стране в медиасфере занято около 7,5 тысячи человек. Наибольшая часть работает в телерадиовещании.

При этом в отдельных сегментах фиксируется высокая текучесть кадров. Особенно это касается производства видео- и телепрограмм, где в некоторые годы увольнялся фактически каждый второй сотрудник.