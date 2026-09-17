Полученные деньги придется вернуть: кого предупредили в Минтруда

Казахстанцам не нужно обращаться к посредникам или платить третьим лицам за оформление социальных выплат. В Министерстве труда и социальной защиты населения предупредили о предложениях в социальных сетях, где гражданам обещают «гарантированно» получить, продлить или ускорить выплаты, передает BAQ.KZ.

Особенно опасными могут быть предложения оформить фиктивные трудовые отношения или предоставить недостоверные сведения для получения денег. Если выплата была получена неправомерно, средства придется вернуть, а предоставление заведомо ложной информации может повлечь ответственность.

В 2025 году в 12 регионах Казахстана было возбуждено более 30 уголовных дел, связанных с незаконным получением социальных выплат. В пяти регионах вынесено семь судебных приговоров.

Как отмечают в Минтруда, в ходе расследований выявлялись случаи, когда граждан вовлекали в подобные схемы через объявления и предложения в социальных сетях.

Более 1 млн человек получили выплаты

Система обязательного социального страхования предназначена для поддержки работающих граждан при наступлении определенных социальных рисков. Работодатели перечисляют за работников социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, после чего при соблюдении установленных законом условий гражданин может претендовать на выплату.

По данным фонда, за январь–август 2026 года социальные выплаты получили 1 млн 64 тыс. человек, а их общая сумма составила около 527 млрд теңге.

Выплаты предусмотрены по шести видам социальных рисков: утрате трудоспособности, потере кормильца, потере работы, потере дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением ребенка, а также уходом за ребенком до достижения им полутора лет.

Для каждого вида социальной выплаты предусмотрены свои условия и порядок назначения.

Не передавать SMS-коды и данные ЭЦП

В Минтруда отдельно призвали казахстанцев внимательно относиться к сохранности персональных и финансовых данных.

Для оформления социальной выплаты не требуется передавать посторонним данные удостоверения личности и банковской карты, конфиденциальную банковскую информацию, SMS-коды, сведения, связанные с ЭЦП, и другие персональные данные.

Также не нужно платить людям, которые предлагают «гарантированно оформить выплату», ускорить ее получение или добиться продления. Государственный фонд социального страхования проверяет предоставленные сведения, а решение о назначении выплаты принимается в установленном законодательством порядке.

Узнать условия получения социальных выплат можно на официальных ресурсах Министерства труда и социальной защиты населения, Государственного фонда социального страхования и портале eGov.kz. Получить дополнительную консультацию можно по номеру 1414.