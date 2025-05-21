Взятка за тариф: чиновника и директора электросетевой компаниия оштрафовали на 25 млн тенге
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Талдыкорганский городской суд огласил приговор в отношении руководителя департамента по регулированию естественных монополий по области Жетысу Сагымбекова и председателя правления АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" Кузембаева, передает BAQ.KZ.
Как установлено судом, Сагымбеков получил взятку в размере 500 тысяч тенге от Кузембаева за утверждение заведомо завышенного тарифа на транспортировку электроэнергии для населения региона на 2025 год.
По приговору суда, Сагымбеков оштрафован на 15 миллионов тенге, Кузембаев — на 10 миллионов. Оба также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Судебный акт пока не вступил в законную силу.
В Агентстве по противодействию коррупции напомнили, что обеспечение законности в сфере регулирования естественных монополий находится на особом контроле, в том числе во исполнение поручений Главы государства.
В соответствии с Конституцией, каждый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в силу приговором суда.
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