«Ты только будешь цветочки сажать»: подсудимая по делу о гибели фельдшера рассказала, что ей говорили о состоянии дома

В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан продолжился допрос подсудимой Сауле Жубаниязовой. Она рассказала о первых месяцах работы председателем ОСИ и заявила, что не была ознакомлена с техническим заключением по дому, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Жубаниязовой, после создания ОСИ ей пришлось в первую очередь заниматься организацией текущей работы дома: заключать договоры с обслуживающими организациями, решать вопросы уборки подъездов, двора, обслуживания теплового узла и передачи показаний.

Она также рассказала о подготовке дома к отопительному сезону и проведении опрессовки.

«После создания ОСИ я занималась всеми организационными вопросами, включая уборку подъезда, дома, двора, тепловой узел, передачу показаний. Потом началась уже опрессовка дома», - рассказала подсудимая.

При этом, как утверждает Жубаниязова, на момент создания ОСИ на его счету не было средств.

По ее словам, после того как работа начала налаживаться, ежемесячные поступления составляли около 500 тысяч теңге. Значительная часть этих денег, как заявила подсудимая, уходила на зарплату уборщице, дворнику и сантехнику, а также на налоги, дератизацию, банковские и другие текущие расходы.

Отдельно Жубаниязова остановилась на том, что ей сообщила предыдущая управляющая домом Гульжаухар Ахметова при передаче дел.

«Когда мне Ахметова передала документы, она мне сказала, что дом в отличном состоянии, что она все сделала. Она говорит дословно: “Ты только будешь цветочки сажать”», - заявила Жубаниязова.

Подсудимая также высказалась о техническом заключении, которое неоднократно упоминалось во время судебного разбирательства.

Жубаниязова утверждает, что при передаче дел этого документа среди полученных ею материалов не было.

«Мне сейчас говорят, что я ее видела, что я могла что-то предотвратить. Но эту экспертизу я не получала. Я ее не видела, с ней ознакомилась только буквально две недели назад в Управлении жилья», - сказала она.

По словам подсудимой, после того как содержание технического заключения было озвучено в рамках уголовного дела, она довела эту информацию до жителей дома.

Жубаниязова также заявила, что после ее вступления в должность до трагедии жители не обращались к ней с жалобами на состояние участка фасада, где впоследствии произошло обрушение.

«На тот момент, когда я заступила, жители вообще ни на что не жаловались, никаких трещин, никаких обрушений, ничего не было у нас. Я не могла даже предположить, что та часть фасада будет представлять какую-то смертельную опасность», - заявила подсудимая.

Допрос Сауле Жубаниязовой в суде продолжается.