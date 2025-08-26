Получить гражданство Казахстана стало проще
Порог экзамена на гражданство в Казахстане снижен по языку.
В Казахстане снизили порог прохождения теста на получение гражданства, что облегчает процедуру для претендентов, передаёт BAQ.KZ.
Согласно приказу Министерства науки и высшего образования, минимальный объём знаний государственного языка теперь составляет 15 баллов (ранее — 36), основ Конституции — 20 баллов (ранее — 9), истории Казахстана — 15 баллов (без изменений).
Ранее кандидатам на гражданство было сложнее набрать необходимое количество баллов, особенно по казахскому языку. Новая система обеспечивает более равномерное распределение вопросов по каждой дисциплине и увеличивает шансы на успешное прохождение теста.
Изменения касаются как первичного получения гражданства, так и восстановления гражданства Республики Казахстан.
Минобразования отмечает, что пересмотр пороговых значений направлен на упрощение процедуры и обеспечение равного подхода для всех претендентов.
