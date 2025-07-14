Министерство науки и высшего образования (МНВО) планирует пересмотреть требования к уровню знания государственного языка, Конституции и истории Казахстана для лиц, претендующих на гражданство Республики Казахстан, передает BAQ.KZ. Соответствующий проект поправок к Закону "О гражданстве РК" опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для общественного обсуждения до 25 июля 2025 года.

Сегодня по закону ходатайство о гражданстве может быть отклонено, если кандидат не владеет казахским языком на элементарном уровне, не знает основ Конституции и истории Казахстана в установленном объеме. Новые поправки предполагают более сбалансированное распределение требований: минимальный порог по знанию государственного языка предлагается снизить с 36 до 15 баллов, по Конституции - увеличить с 9 до 20 баллов, при этом требования по истории Казахстана останутся на прежнем уровне - не менее 15 баллов.

Инициатива направлена на выравнивание количества тестовых вопросов по каждому предмету и снижение общего порога на 10%, чтобы сделать процесс получения гражданства более прозрачным и справедливым для соискателей.