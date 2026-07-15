Получить техусловия в Казахстане теперь можно только онлайн
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С 12 июля 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в Закон «О естественных монополиях». Одним из главных нововведений стал полный переход на электронный формат подачи заявлений для получения технических условий на подключение к инженерным сетям, передает BAQ.KZ.
Теперь оформить заявление можно только через портал eGov, Государственную корпорацию «Правительство для граждан», а также автоматизированную цифровую систему государственного градостроительного кадастра в случаях, предусмотренных законодательством. Возможность подачи документов через канцелярию субъекта естественной монополии исключена.
Что изменилось
Поправки направлены на цифровизацию государственных услуг, повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и совершенствование государственного контроля.
Кроме перехода на электронную подачу заявлений, уполномоченный государственный орган получил дополнительные полномочия по запросу и получению информации при рассмотрении обращений граждан и проведении контрольных мероприятий.
Больше прозрачности при подключении к сетям
Еще одним нововведением стала обязанность субъектов естественных монополий размещать сведения о выданных технических условиях в автоматизированной цифровой системе государственного градостроительного кадастра.
Кроме того, они должны регулярно обновлять и актуализировать предусмотренную законодательством информацию. По мнению разработчиков закона, это позволит сделать процесс подключения к инженерной инфраструктуре более открытым, удобным и прозрачным для граждан и бизнеса.
Изменения являются частью работы по развитию цифровых сервисов и совершенствованию законодательства в сфере естественных монополий.
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