Пользователи Казахстана и России пожаловались на сбои в работе YouTube
Популярный видеохостинг дал сбой.
Сегодня, 17:03
Фото: pixabay.com
Проблемы в работе видеохостинга YouTube зафиксированы в Казахстане и России, передает BAQ.KZ.
По данным сервиса мониторинга Downradar, больше всего жалоб поступило от жителей Санкт-Петербурга и Алматы.
В Казахстане перебои также наблюдались в Астане, Петропавловске, Караганде, Семее и Павлодаре. Пользователи отмечали трудности с загрузкой видеороликов.
Причины сбоев пока не уточняются.
