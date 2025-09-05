Проблемы в работе видеохостинга YouTube зафиксированы в Казахстане и России, передает BAQ.KZ.

По данным сервиса мониторинга Downradar, больше всего жалоб поступило от жителей Санкт-Петербурга и Алматы.

В Казахстане перебои также наблюдались в Астане, Петропавловске, Караганде, Семее и Павлодаре. Пользователи отмечали трудности с загрузкой видеороликов.

Причины сбоев пока не уточняются.