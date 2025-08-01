Пользователи Telegram массово пожаловались на сбои в работе мессенджера
31 июля люди начали сообщать о технических неполадках в работе приложения.
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Сегодня, 02:50Сегодня, 02:50
61Фото: Unsplash
Вечером 31 июля в работе мессенджера Telegram произошёл масштабный сбой. Пользователи мессенджера начали массово сообщать о проблемах с запуском приложения, получением сообщений и загрузкой медиафайлов, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ведомости".
Согласно жалобам, приложение не загружалось при запуске, не приходили новые сообщения, а также не работала передача медиафайлов - фото, видео и документов.
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