  • 1 Августа, 03:17

Пользователи Telegram массово пожаловались на сбои в работе мессенджера

31 июля люди начали сообщать о технических неполадках в работе приложения.

Сегодня, 02:50
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 02:50
Сегодня, 02:50
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Фото: Unsplash

Вечером 31 июля в работе мессенджера Telegram произошёл масштабный сбой. Пользователи мессенджера начали массово сообщать о проблемах с запуском приложения, получением сообщений и загрузкой медиафайлов, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ведомости".

Согласно жалобам, приложение не загружалось при запуске, не приходили новые сообщения, а также не работала передача медиафайлов - фото, видео и документов.

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