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Пользовательницу TikTok оштрафовали после прямого эфира в Кызылорде

В Кызылорде 39-летнюю пользовательницу TikTok привлекли к ответственности после прямого эфира с нецензурной бранью

19 Сентября 2026, 20:50
АВТОР
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freepik 19 Сентября 2026, 20:50
19 Сентября 2026, 20:50
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Фото: freepik

Сотрудники полиции выявили нарушение во время мониторинга социальных сетей. В одном из прямых эфиров TikTok пользовательница неоднократно выражалась нецензурной бранью.

В ходе проверки полиция установила, что нарушительницей является 39-летняя жительница Кызылорды.

По решению суда женщина привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

В полиции отметили, что мониторинг интернет-пространства и выявление правонарушений в социальных сетях проводятся на постоянной основе.

Правоохранители напомнили, что за нарушение требований законодательства предусмотрена ответственность.

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