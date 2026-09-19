Пользовательницу TikTok оштрафовали после прямого эфира в Кызылорде

Сотрудники полиции выявили нарушение во время мониторинга социальных сетей. В одном из прямых эфиров TikTok пользовательница неоднократно выражалась нецензурной бранью.

В ходе проверки полиция установила, что нарушительницей является 39-летняя жительница Кызылорды.

По решению суда женщина привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

В полиции отметили, что мониторинг интернет-пространства и выявление правонарушений в социальных сетях проводятся на постоянной основе.

Правоохранители напомнили, что за нарушение требований законодательства предусмотрена ответственность.