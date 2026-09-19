Пользовательницу TikTok оштрафовали после прямого эфира в Кызылорде
В Кызылорде 39-летнюю пользовательницу TikTok привлекли к ответственности после прямого эфира с нецензурной бранью
19 Сентября 2026, 20:50
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19 Сентября 2026, 20:5019 Сентября 2026, 20:50
130Фото: freepik
Сотрудники полиции выявили нарушение во время мониторинга социальных сетей. В одном из прямых эфиров TikTok пользовательница неоднократно выражалась нецензурной бранью.
В ходе проверки полиция установила, что нарушительницей является 39-летняя жительница Кызылорды.
По решению суда женщина привлечена к административной ответственности в виде штрафа.
В полиции отметили, что мониторинг интернет-пространства и выявление правонарушений в социальных сетях проводятся на постоянной основе.
Правоохранители напомнили, что за нарушение требований законодательства предусмотрена ответственность.
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