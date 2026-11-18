Как СМИ будут помечать ответы госорганов и какой опасный контент придется удалять за сутки, обсудили на заседании Курултая. Вопросы министру культуры и информации Арману Кырыкбаеву задали депутаты Марат Шибутов и Жаркынбек Амантайулы.

Чей комментарий считать официальным

Законопроект обязывает СМИ маркировать ответы госорганов. Депутат Марат Шибутов меру поддержал, но попросил прописать понятные правила.

«Эта мера поможет читателям, зрителям четко отличать официальную позицию государства от другой информации. Однако, чтобы эта норма успешно работала на практике, нужны понятные правила», – сказал он.

Депутат спросил, какие именно ответы придется маркировать, считать ли официальной позицией личные комментарии сотрудников госорганов в интервью и как помечать видео и аудио.

Министр объяснил, что норма нужна для борьбы с дезинформацией.

«У нас ранее бывало, что возникает какая-то спорная ситуация, вызывается большой общественный резонанс, и очень много информации появляется. И зачастую бывает гражданину простому очень сложно отличить, как говорится, где правда, где нет», – сказал Арман Кырыкбаев.

Официальными, по его словам, будут считаться слова первого руководителя госоргана и тех, кого он на это уполномочил. Это могут быть заместители, председатели комитетов, официальный представитель или пресс-секретарь.

Порядок маркировки текстов подробно пропишут в подзаконном акте. А в аудио и видео, по словам министра, диктор может просто сопроводить текст пояснением, что это официальная позиция.

Пранки, стримы и дипфейки

Депутат Жаркынбек Амантайулы обратил внимание, что сейчас за 24 часа по предписанию уполномоченного органа обязаны удалять только материалы, признанные кибербуллингом в отношении детей. Законопроект добавляет к ним противоправный контент, но этого, по мнению депутата, мало.

По его словам, в интернете много материалов, которые требуют немедленной реакции. Это насилие против детей, пропаганда суицида, а также пранки, стримы и дипфейки с насилием или угрозой для здоровья.

«В таких случаях вредная информация может разойтись за несколько часов, даже за несколько минут, ждать нельзя», – подчеркнул депутат.

Он предложил прямо включить опасные пранки, стримы и дипфейки в перечень контента, который нужно удалять за 24 часа.

Министр предложение поддержал. Он напомнил, что в действующем законе уже есть длинный перечень противоправного контента, а сам законопроект как раз направлен на быструю блокировку такой информации.