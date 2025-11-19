В Казахстане могут расширить перечень социально значимых продуктов питания. По словам вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина, вопрос о включении огурцов, помидоров и ещё нескольких позиций в список уже изучается. Это позволит государству брать их цены под строгий контроль, передаёт BAQ.KZ.

Жумангарин ответил, что сейчас в Казахстане 19 видов социально значимых продуктов, тогда как часто употребляемых – 29, а всего видов продовольствия – около 160.

"Как мы можем регулировать все 160? У нас нет такой возможности. В перечень не входят огурцы и помидоры, хотя сейчас они активно дорожают. Поэтому я дал поручение провести анализ и, если будет необходимость, включить 4–5 позиций в этот список. Потому что только после включения мы можем применять строгие меры контроля", – сообщил он.

По словам вице-премьера, в перечень могут добавить и другие виды мяса, например, конину. Этот вопрос будет рассмотрен после анализа и внесения предложений. Однако Жумангарин подчеркнул, что к расширению списка нужно подходить очень осторожно.