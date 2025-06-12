Помимо очистки Астанинское водохранилище ждет реконструкция – эксперт
Проектирование продолжится до конца года.
Сегодня, 16:37
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Сегодня, 16:37Сегодня, 16:37
65Фото: BAQ.kz
Главный инженер Акмолинского филиала РГП "Казводхоз" Олжас Туржанов считает, что для полной очистки Астанинского водохранилища потребуется 13 лет. На срок влияют конкретные факторы, вроде затяжных зим. Самая масштабная очистка объекта водной безопасности прошла долгий период подготовки. Сколько ила и прочего мусора планируют поднять со дна? Много ли людей задействованы в процессе? Об этом и не только поговорим в новом выпуске программы "Важная тема LIVE" на BAQ.kz.
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