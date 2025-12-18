В последние годы волонтёрское движение в Казахстане получило мощный импульс к развитию и стало важной частью общественной жизни страны. Существенную роль в этом сыграла государственная поддержка добровольческих инициатив и личное внимание к теме со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева. По его инициативе 2020 год в Казахстане был объявлен Годом волонтёров - как символ признания вклада тысяч неравнодушных граждан, которые ежедневно помогают людям, обществу и государству.

Глава государства неоднократно подчёркивал, что волонтёрство - это не только форма социальной активности, но и важный инструмент формирования ответственного, сплочённого и зрелого общества. По его словам, именно через добровольческую деятельность закладываются ценности взаимопомощи, солидарности, уважения к труду и ответственности за будущее страны. Особое внимание при этом уделяется молодёжи, для которой волонтёрство становится школой гражданственности и практическим опытом служения обществу.

За последние годы добровольческое движение в Казахстане вышло на качественно новый уровень. Волонтёры активно вовлекаются в реализацию социальных, образовательных, экологических, медицинских и гуманитарных проектов. Они помогают пожилым людям, людям с особыми потребностями, детям из уязвимых категорий, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в экологических акциях, образовательных инициативах и культурных проектах. Всё чаще волонтёрство приобретает системный характер, объединяя государственные структуры, общественные организации и инициативных граждан.

Важно и то, что для многих казахстанцев добровольчество перестало быть разовой акцией или формальным участием в мероприятиях. Для всё большего числа людей это осознанный жизненный выбор, образ мышления и часть личной идентичности. Волонтёры выстраивают долгосрочные проекты, передают опыт, объединяют вокруг себя сообщества единомышленников и формируют культуру взаимной поддержки на местах.

Одна из таких волонтёров - Разия Калиаскар. Для неё помощь людям - не громкий лозунг и не временное увлечение, а естественная часть повседневной жизни, заложенная с детства семейным воспитанием и личным примером старших. В интервью BAQ.KZ Разия Калиаскар рассказала о своём пути в волонтёрстве, роли семьи в формировании жизненных ценностей и о том, почему помощь другим стала для неё осознанным выбором.

- Разия, когда и как вы пришли к волонтёрству?

- С детства я была вовлечена в общественную деятельность. Моя мама работала социальным работником и была связана с деятельностью Центра развития молодёжных инициатив, поэтому общественная работа с ранних лет была частью моей жизни. Я видела, как важно быть рядом с людьми, которые нуждаются в поддержке, и помогать не на словах, а делом.

В организацию "Жастар рухы" я пришла в период карантина и с тех пор остаюсь активным волонтёром.

- Как относятся к волонтёрству в вашей семье?

- В нашей семье волонтёрство воспринимается как часть повседневной жизни. Мои дедушка и бабушка, близкие родственники всегда были неравнодушны к чужим проблемам. С детства мы вместе с родителями регулярно ездили в дома престарелых и детские дома, особенно в праздничные дни, стараясь поддержать людей вниманием и посильной помощью.

У меня четверо братьев и сестёр, и все они так или иначе занимаются волонтёрской деятельностью. Некоторые из них связаны со спортом - бесплатно тренируют детей и помогают им развиваться, совмещая профессиональные навыки с желанием быть полезными обществу.

- Кто сыграл ключевую роль в формировании ваших жизненных ценностей?

- В основном я выросла под опекой дедушки. Он всегда учил нас делать добро, жить честно и не сворачивать с правильного пути. Самое главное - он показывал это на собственном примере: помогал тем, кто нуждался в поддержке, не проходил мимо чужих проблем и всегда старался быть полезным людям. Благодаря такому воспитанию стремление помогать другим стало для нас естественной частью жизни.

- С чего началось ваше волонтёрство в обучении языкам?

Я с детства очень интересовалась языками, особенно английским. Во время карантина стало сложно просто сидеть дома, и я начала искать полезное сообщество. Так я попала в центр American Corner, который находится в библиотеке города Павлодара.

Там молодёжь учит друг друга языкам, обменивается знаниями и поддерживает друг друга. Я поняла, что для изучения языка очень важна среда. В этом сообществе я делилась тем, что знаю, и одновременно училась у других. Так я постепенно начала развиваться и как волонтёр.

- Чем вы занимаетесь сейчас в рамках волонтёрской деятельности?

- Сейчас моя волонтёрская деятельность связана сразу с несколькими направлениями. Я учусь в Высшем педагогическом колледже имени Бейсена Ахметова, и во время практики мы помогали детям, которые не имеют возможности получать дополнительное образование, а также воспитанникам детских домов. Мы бесплатно проводили занятия и оказывали поддержку в формате репетиторства.

Кроме того, с 2022 года я являюсь студенткой театральной студии имени Хамзы Мырзатай. Вместе с друзьями мы готовим театральные постановки и концертные программы для домов престарелых, стараясь не просто выступать, а дарить людям внимание, живые эмоции и ощущение заботы.

- Какие чувства вы испытываете, посещая дома престарелых?

- Каждый раз, приходя в дом престарелых, я испытываю сильные и очень непростые чувства. Видеть людей, которые остались без внимания близких, всегда тяжело. Мне трудно принять мысль о том, что пожилые родители могут остаться в одиночестве, несмотря на возможность заботы. Именно поэтому мы стараемся быть рядом - подарить внимание, тёплые эмоции и дать понять, что они не забыты и по-прежнему важны.