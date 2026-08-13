«Помогите нам спасти Кок-Жайлау»: защитники урочища обратились к генсеку ООН

Защитники Кок-Жайлау записали видеообращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу прямо из Иле-Алатауского национального парка — активисты просят обратить внимание на проект Almaty Super Ski, в рамках которого, по их данным, планируется вырубить 2 627 деревьев. На видео активистка обращается к Гутерришу на фоне леса и гор и объясняет, почему решила обратиться за помощью к международному сообществу.

Я не говорю по-английски, но записываю это обращение ради этого леса. Пожалуйста, простите мой акцент. Я не могу стыдиться своего акцента и молчать, когда мы можем потерять то, что невозможно восстановить за одно поколение, - сказала экозащитница.

Она напомнила, что в 2019 году президент Казахстана остановил проект строительства горнолыжного курорта в Кок-Жайлау и заявил, что к этому вопросу не следует возвращаться. По словам активистки, теперь проект появился вновь — уже под названием Almaty Super Ski. Его организаторы говорят о новых рабочих местах, развитии туризма и экономике. Однако защитники природы считают, что цена такого развития может оказаться слишком высокой.

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Но какое развитие может оправдать вырубку древнего леса и сокращение естественной среды обитания диких животных? Это национальный парк. Наша ответственность — защищать и сохранять эту природную территорию, а не уничтожать её, — заявила она.

Главным аргументом активистов стали цифры из проектной документации. Согласно приведённым ими данным, под вырубку могут попасть 2 627 деревьев. Некоторым из них, как утверждается, от 100 до 150 лет. В конце обращения активистка напрямую попросила генсека ООН обратить внимание на ситуацию.

Пожалуйста, помогите нам защитить этот лес, эту экосистему и её биоразнообразие. Пожалуйста, помогите нам спасти Кок-Жайлау, - резюмировала защитница алматинских гор.

Активисты надеются привлечь к ситуации международное внимание и сохранить урочище от строительства.