Помощь нужна, а специалистов нет: в Казахстане не хватает более 3 тысяч педагогов

В стране сохраняется дефицит специалистов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. Сегодня образовательным организациям не хватает более 3 тысяч профильных сотрудников. Об этом на правительственном часе в Курултае заявила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным министерства, в стране насчитывается 237 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Для оказания им психолого-педагогической помощи работают 541 специализированная организация и 11 тысяч педагогов.

Однако потребность в дополнительных кадрах остаётся высокой.

Где больше всего не хватает специалистов

На сегодняшний день дефицит составляет 3 008 специалистов. Наиболее острая нехватка наблюдается в Астане, где требуется 530 сотрудников, и Алматы – 305.

В Туркестанской области не хватает 300 специалистов, в Мангистауской – 219, в Алматинской – 209.

«В настоящее время не хватает 3 008 специальных педагогов. Наибольшая потребность наблюдается в Астане, Алматы, Туркестанской, Мангистауской и Алматинской областях. Для решения этой проблемы в девяти колледжах ведётся подготовка 500 логопедов, ещё более 200 педагогов-ассистентов обучаются в шести колледжах», – сообщила Сулейменова.

В Казахстане построят 20 специальных школ

По словам министра, в ближайшие три года в регионах планируется построить 20 специальных школ нового формата.

Кроме того, Министерство просвещения предлагает расширить сеть психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), особенно в отдалённых районах и регионах с высокой нагрузкой.

Сейчас норматив предусматривает открытие одной консультации на 50 тысяч детей. Ведомство предлагает снизить этот показатель до 30–40 тысяч.

Также в образовательных организациях планируется открывать специально оборудованные кабинеты для занятий, сенсорной регуляции и психолого-педагогического сопровождения.

В 2026–2028 годах новую модель инклюзивного образования планируется апробировать в отдельных школах Алматы, области Абай и Костанайской области.

В министерстве подчеркивают, что приоритет постепенно смещается с создания инфраструктуры на повышение качества образования и индивидуальную поддержку каждого ребёнка.