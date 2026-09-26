Помощь семьям военнослужащих будет распределена справедливо и равномерно – спецкомиссия
В специальном фонде аккумулирован необходимый объем финансовых средств для оказания помощи семьям.
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Сбор средств в специальный фонд для помощи семьям погибших и пострадавших военнослужащих официально завершен.
Об этом заявил член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель общественного совета Мангистауской области Бекмурат Жусупов, которому поручено возглавить комиссию по контролю за деятельностью фонда.
По его словам, на сегодняшний день в фонде аккумулирован необходимый объем финансовых средств. В их сборе приняли участие члены Қазақстан Халық Кеңесі, депутаты Курултая, представители политических партий, предприниматели, меценаты и другие граждане.
В ближайшее время начнется распределение средств между семьями погибших и пострадавшими. Как отметил Жусупов, помощь будет распределяться справедливо и равномерно.
Прозрачность процесса будут контролировать представители государственных и правоохранительных органов, вошедшие в состав специальной комиссии.
Бекмурат Жусупов также сообщил, что будет регулярно информировать общественность о ходе работы комиссии.
«Мы понимаем, что финансовая помощь не способна восполнить горечь утраты. Но наш долг — обеспечить семьям всестороннюю поддержку в эту трудную минуту. Вы не останетесь со своей бедой один на один», — заявил он.
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