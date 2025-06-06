Межрайонный суд по уголовным делам столицы вынес приговор по делу о применении насилия в отношении представителей власти. Фигурантами уголовного дела стали Т.А., Т.Ж. и Х.С., признанные виновными в групповом нападении на сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей.

Инцидент произошёл 21 января 2025 года в здании Управления полиции Есильского района. Трое подсудимых вместе с оперуполномоченным С.М. прибыли для помощи в перевозке его личных вещей. Однако в здании произошёл конфликт, в ходе которого мужчины, действуя по предварительному сговору, применили физическое насилие в отношении двух полицейских.

В результате один из сотрудников - Е.Д. - получил телесные повреждения средней степени тяжести, второй - С.Н. - лёгкие травмы. Вина подсудимых была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей и результатами судебно-медицинских экспертиз.

Несмотря на то что потерпевшие не имели претензий к обвиняемым, а сами подсудимые признали вину частично и ходатайствовали о наказании, не связанном с лишением свободы, суд учёл тяжесть содеянного и вынес обвинительный приговор.

Согласно санкции статьи 380 части 4 пунктов 1 и 3 Уголовного кодекса РК, Т.А., Т.Ж. и Х.С. осуждены к трем годам лишения свободы. В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл отсутствие судимостей у подсудимых. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.