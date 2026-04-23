  • Помощник Генсекретаря ООН поздравил Казахстан с принятием новой Конституции

ПРООН остается одним из ключевых партнеров Казахстана в продвижении устойчивого развития.

118
Фото: Ukimet

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин в рамках Регионального экологического саммита встретился с помощником Генерального секретаря ООН, заместителем Администратора Программы развития ООН (ПРООН) Хаоляном Шу, передает BAQ.KZ.

Серик Жумангарин отметил, что ПРООН остается одним из ключевых партнеров Казахстана в продвижении устойчивого развития, институциональных реформ и региональной политики.

«В настоящее время мы совместно реализуем Страновую программу ПРООН на 2021–2025 годы, которая сосредоточена на региональном развитии, «зеленой» трансформации и повышении эффективности государственного управления», 
— подчеркнул он.

Со своей стороны, Хаолян Шу поздравил Казахстан с принятием новой Конституции. Помощник Генерального секретаря ООН подчеркнул готовность ПРООН к дальнейшему совместному развитию инициатив.

В ходе встречи казахстанская сторона также обозначила приоритеты региональной политики. В частности, отмечено, что новая бюджетная модель, основанная на Системе региональных стандартов (СРС), направлена на сокращение дисбалансов в развитии социальной, транспортной инфраструктуры внутри регионов. Ключевая цель СРС — выравнивание условий жизни в населенных пунктах, повышение занятости, особенно в сельской местности, и улучшение качества жизни населения.

