Помощник Никсона, который раскрыл Уотергейтские ленты, умер в возрасте 99 лет
Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Скончался Александр Баттерфилд, помощник Ричарда Никсона, раскрывший Уотергейтские ленты, передает BAQ.kz со ссылкой на Politico.
В качестве заместителя помощника президента Баттерфилд курировал систему записи, подключенную к голосовым прослушивающим устройствам, которые были тайно размещены в четырех местах, включая офис Никсона в здании Исполнительного офиса и президентскую резиденцию в Кэмп-Дэвиде.
Записи разоблачат роль Никсона в сокрытии фактов, которое последовало за кражей со взломом в 1972 году в штаб-квартире Демократической партии в здании Уотергейта. Чтобы избежать импичмента Палаты представителей, Никсон подал в отставку 9 августа 1974 года, менее чем через месяц после того, как Верховный суд приказал ему передать соответствующие записи специальному прокурору Уотергейта.
Смерть Баттерфилда была подтверждена его женой Ким и Джоном Дином, который служил советником Никсона в Белом доме во время Уотергейтского скандала и вместе с Баттерфилдом помог разоблачить правонарушения.
