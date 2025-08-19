В Сети распространилось видео, где женщина бьёт ребёнка пакетом по голове. К записи прилагалась фотография травмы с подписью "детский сад №36", передает BAQ.KZ.

В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений ребёнку возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК. Назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей.

"Ход расследования находится под контролем руководства ДП Жамбылской области. Каждый случай нарушения прав ребёнка рассматривается индивидуально и строго по закону", — прокомментировали стражи порядка.

Как выяснил HALYQSTAN, инцидент произошёл ещё 25 июля в детском саду №36 "Бүлдіршін". Перед вечерней прогулкой помощник воспитателя ударила пятилетнего мальчика.

В городском отделе образования сообщили, что ребёнку сразу вызвали медсестру и оказали первую помощь. В тот же день мать мальчика обратилась в травматологию детской городской больницы, где ребёнку сделали рентген, оказали хирургическую помощь и назначили перевязки.

Родители пришли к соглашению с детсадом.

После служебной проверки помощник воспитателя и методист были уволены, воспитателю группы объявлен строгий выговор. Руководству учреждения поручено провести разъяснительную работу с коллективом.