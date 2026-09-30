Понимают ли казахстанцы законы: в Курултае предложили изменить подход

В Казахстане предложили пересмотреть подход к правовому информированию населения: не ограничиваться публикацией новых норм и проведением встреч, а объяснять законы простым языком и оценивать, насколько граждане действительно понимают свои права и обязанности.

С таким депутатским запросом на заседании Курултая выступил член фракции партии «Әділет» Берик Беркимбаев. Обращение адресовано министру юстиции Ерлану Сарсембаеву.

По словам депутата, сегодня принимается большое количество нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих права и обязанности граждан. Однако просто довести содержание нормы до населения недостаточно.

«Важно не только доносить нормы законов до населения, но и объяснять их содержание простым и понятным языком, показывать порядок их применения на практике», – говорится в депутатском запросе.

Кто должен отвечать за разъяснение законов

Беркимбаев отметил, что государственные органы дают разъяснения нормативных правовых актов в пределах своей компетенции. Вместе с тем, по мнению фракции, необходимо определить единый орган, который координировал бы эту работу и формировал общие подходы для центральных и местных госорганов.

Депутаты предлагают разработать единую методику правового разъяснения, чтобы информация о новых законах и правилах предоставлялась гражданам в понятном и доступном формате.

Не считать только встречи и публикации

Еще одно предложение касается оценки эффективности такой работы.

Во фракции считают, что ее результативность не должна измеряться только количеством проведенных встреч, мероприятий или опубликованных материалов.

«Главным показателем должно быть то, насколько граждане понимают нормы закона, знают свои права и обязанности и могут получить необходимую правовую информацию в доступной форме», – отмечается в запросе.

Для этого предлагается регулярно проводить социологические исследования и выяснять, насколько граждане информированы о законодательстве, легко ли им получить нужную правовую информацию и довольны ли они качеством разъяснений.

Результаты таких исследований, по мнению депутатов, позволят определить нормы законов, которые вызывают у людей наибольшие сложности, и понять, какие темы требуют более подробного объяснения.

Фракция «Әділет» попросила Министерство юстиции рассмотреть три предложения: определить единый госорган, координирующий правовое разъяснение; запустить регулярные исследования уровня правовой информированности граждан; а на их основе выявлять наиболее сложные для понимания нормы и улучшать качество их разъяснения.