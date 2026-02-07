Понятие "волонтерство" предлагают закрепить в Конституции
В Казахстане необходимо на конституционном уровне закрепить поощрение волонтерства. С таким предложением выступила депутат Мажилиса, руководитель ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" Вера Ким на девятом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передаёт BAQ.KZ.
Вера Ким напомнила о том, что Глава государства оказывает неизменную поддержку волонтерскому движению. Ярким подтверждением этому стало проведение масштабного Форума волонтеров 30 января текущего года.
"С момента объявления сбора предложений в проект новой Конституции ко мне неоднократно поступали обращения от волонтерских организаций и самих добровольцев с просьбой дополнить 2 пункт статьи 31 словом "волонтерство". В этой связи предлагаю, чтобы в Казахстане, наряду с поощрением создания социального обеспечения и благотворительности, было закреплено поощрение волонтерства", – сказала она.
По ее словам, в данной статье перечислены формы участия общества в обеспечении социальной поддержки, которые государство поощряет. В частности, в ней отражены страхование и благотворительность, но не указана другая важная форма – личный безвозмездный труд граждан.
"Именно волонтеры помогают при чрезвычайных ситуациях, в больницах, в социальной сфере, поддерживают пожилых, детей, людей с инвалидностью, семьи в трудной ситуации. Это реальная часть системы социальной поддержки, которая уже действует по всей стране", – озвучила Вера Ким.
Как отметила депутат, слово "волонтерство" делает норму логически полной, так как в этом случае государство поощряет не только ресурсы и механизмы, но и участие самих граждан.
"Я выступаю с этой инициативой от лица всего волонтерского движения", – подчеркнула она.
Вера Ким также привела данные о том, что, согласно опросам, каждый восьмой казахстанец имеет волонтерский опыт. По официальным данным, в добровольчество вовлечено около 300 тыс. человек, работают более 800 организаций и 3,5 тыс. инициативных групп.
"Для нас это не просто деятельность – это вклад в устойчивость и благополучие нашего общества", – сказала депутат.
Вместе с тем она отметила высокую роль волонтеров в формировании экологической культуры в обществе.
По словам Веры Ким, своими конкретными действиями они показывают пример бережного отношения к природе и ответственности за окружающую среду. Именно через волонтерские инициативы по очистке территорий, посадке деревьев, сохранению природных объектов и экологическому просвещению формируется практическое понимание ценности природы.
"Для многих людей участие в таких проектах становится первым шагом к осознанному экологическому поведению, а для молодежи – важной школой гражданской ответственности и уважения к общественному благу", – подчеркнула она.
Как отметила Вера Ким, закрепление в проекте новой Конституции высокой экологической культуры в качестве основополагающего принципа государства придает этому общественному движению системный и долгосрочный характер.
В результате забота об окружающей среде становится не разовой акцией, а стратегическим направлением государственной политики, поддерживаемым через образование, правовое регулирование и общественные инициативы.
"Для граждан это выражается в более чистой и безопасной среде проживания, защите здоровья и сохранении природных ресурсов. В совокупности активность волонтеров и конституционное признание экологической культуры формируют устойчивую модель развития, в которой каждый человек становится участником сохранения природы и будущего страны", – заключила она.
