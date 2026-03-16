В Аягузском районе расследуют факт мошенничества после того, как на имя 41-летней женщины был оформлен онлайн-кредит. По данным полиции, это могла сделать ее знакомая, пообещавшая помочь с трудоустройством, передает BAQ.kz.

По информации следствия, 39-летняя жительница области Жетысу, находясь вместе с потерпевшей, воспользовалась ее мобильным телефоном и оформила на ее имя онлайн-кредит.

Сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч тенге.

Женщина узнала о денежном обязательстве лишь спустя время. После этого она обратилась в полицию.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемую. Ее действия квалифицированы по статье «Мошенничество».

В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. В настоящее время проводится досудебное расследование.

В полиции также напомнили гражданам о мерах предосторожности.

Правоохранительные органы призывают не передавать мобильные телефоны и персональные данные даже знакомым людям, поскольку современные онлайн-сервисы позволяют оформить кредит всего за несколько минут, чем все чаще пользуются мошенники.