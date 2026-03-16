Пообещала помочь с работой и оформила кредит: расследуется мошенничество
Жительница области Жетысу подозревается в оформлении онлайн-кредита на знакомую без ее ведома.
В Аягузском районе расследуют факт мошенничества после того, как на имя 41-летней женщины был оформлен онлайн-кредит. По данным полиции, это могла сделать ее знакомая, пообещавшая помочь с трудоустройством, передает BAQ.kz.
По информации следствия, 39-летняя жительница области Жетысу, находясь вместе с потерпевшей, воспользовалась ее мобильным телефоном и оформила на ее имя онлайн-кредит.
Сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч тенге.
Женщина узнала о денежном обязательстве лишь спустя время. После этого она обратилась в полицию.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемую. Ее действия квалифицированы по статье «Мошенничество».
В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. В настоящее время проводится досудебное расследование.
В полиции также напомнили гражданам о мерах предосторожности.
Правоохранительные органы призывают не передавать мобильные телефоны и персональные данные даже знакомым людям, поскольку современные онлайн-сервисы позволяют оформить кредит всего за несколько минут, чем все чаще пользуются мошенники.
- 86,7% казахстанцев поддержали новую Конституцию – опубликованы экзитполы
- Когда заканчивается Рамадан 2026 и когда наступит Ораза айт
- От Конституции до АЭС: ключевые референдумы в истории Казахстана
- Наблюдатель СНГ рассказал о необычном событии у избирательного участка
- Предварительные итоги референдума: новую Конституцию поддержали 87,15% казахстанцев