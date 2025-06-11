Журналисты спросили у депутата Мажилиса Абзала Куспана, могут ли осуждённые по делу Шерзата Полата и Куандыка Бишимбаева рассчитывать на амнистию. Парламентарий сослался на положения Уголовного кодекса и пояснил, что акт об амнистии применяется в отношении "индивидуально неопределённого круга лиц", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Сперва я бы хотел сослаться на действующую норму Уголовного кодекса, в частности, статью 78. Там указано, что акт об амнистии Парламентом издаётся в отношении индивидуально неопределённого круга лиц. Поэтому я сейчас конкретно по каждому уголовному делу не могу говорить, в отношении кого оно будет применяться", - сказал он.

Куспан уточнил, что, если преступление не связано со смертью человека, амнистия может быть применена.

"Если деяние того или иного лица не имеет отношения к смерти, то, естественно, акт об амнистии будет распространяться. Ограничения у нас указаны в статье 4 законопроекта об амнистии", - отметил депутат.

Таким образом, фигуранты дела Шерзата Полата, не причастные к гибели человека и осуждённые по менее тяжким статьям, теоретически могут рассчитывать на амнистию.

"Если хулиганство по части 1 или 2, то амнистия применяется. Если по части 3 – нет", - сказал Куспан.

Мажилисмен ответил на уточняющий вопрос, могут ли рассчитывать на амнистию те, кто был осуждён за недонесение о тяжком преступлении, в частности несовершеннолетний осуждений по делу Шерзата Полата Думан Ыскак и брат экс-министра Куандыка Бишимбаева – Бахытжан Байжанов.

"Недонесение у нас в фильтре отсутствует. То есть в статье 4 (законопроекта об амнистии) его нет. В отношении таких лиц должна применяться амнистия", - сказал Куспан.

Что касается самого Бишимбаева, осуждённого по делу об убийстве, то, по словам Куспана, в его случае амнистия не применяется.