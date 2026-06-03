"Любые послабления недопустимы": МВД против смягчения наказания для пьяных водителей

Министерство внутренних дел не поддерживает послабления для водителей, лишенных права управления транспортом за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом на заседании Мажилиса сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, отвечая на вопрос депутата Николая Арсютина, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе обсуждения законопроекта об амнистии депутат Николай Арсютин поднял вопрос о возможном смягчении наказания по статье 608 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о лишении права управления транспортным средством на семь лет за вождение в нетрезвом виде.

По словам депутата, в Парламент поступают многочисленные обращения по этому вопросу.

"Как в обществе, так и в стенах Парламента возникает много споров. Есть сторонники, есть и противники смягчения наказания по этой статье. Я не ставлю вопрос о полной амнистии по данной статье. Может, стоило хотя бы снизить сроки лишения водительских прав примерно до четырех лет для тех, кто уже отбыл большую половину срока наказания?" – спросил Николай Арсютин.

Санжар Адилов заявил, что позиция Министерства внутренних дел по этому вопросу остается неизменной.

"Позиция Министерства внутренних дел непоколебима. Любые послабления недопустимы", – сказал заместитель министра.

Он подчеркнул, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения представляет повышенную угрозу жизни и здоровью граждан и является одной из причин ДТП с тяжкими последствиями.

Санжар Адилов также напомнил, что административная амнистия не охватывает судебные решения. По его словам, в данном случае речь идет только о списании штрафов.

Заместитель министра привел статистику ДТП по вине нетрезвых водителей. По его данным, только за пять месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей произошло 144 ДТП. В них погибли 4 человека, еще 212 получили ранения.

В прошлом году было зарегистрировано 673 таких ДТП. В результате погибли 56 человек, в том числе один ребенок.