Поправки о запрете "пропаганды ЛГБТ" направлены на защиту детей — Бейсенбаев
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Елнур Бейсенбаев прокомментировал внесённые поправки в законопроект, запрещающие пропаганду педофилии и нетрадиционной ориентации в публичном пространстве, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, инициатива направлена на защиту детей и подростков от негативного контента в цифровой среде.
"Дети ежедневно сталкиваются в Интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем. Защита сознания подрастающего поколения — это вопрос их безопасности и психического здоровья", — подчеркнул Бейсенбаев.
Он напомнил, что тема неоднократно поднималась депутатами Мажилиса, а в прошлом году петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!" собрала необходимые 50 тысяч подписей для официального рассмотрения. Исследование Национального фонда содействия процветанию показало, что легитимизация и пропаганда нетрадиционных отношений могут подорвать стабильность у подрастающего поколения.
Поправки затрагивают девять ключевых законов, включая законы о правах ребёнка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии и СМИ. Вводится чёткое определение "пропаганды нетрадиционной ориентации" и ограничение на её распространение в масс-медиа, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях.
Депутат подчеркнул, что нормы являются результатом совместной работы правительства, экспертов и гражданского общества и соответствуют международной практике. Аналогичные законы действуют в Венгрии, Болгарии, Литве, Польше, Кыргызстане и России.
"Важно: речь не идёт о запрете или ограничении прав людей, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Эти нормы устанавливают рамки публичного распространения информации и защищают детей", — отметил Бейсенбаев.
Он также сослался на международные стандарты, включая статью 17 Конвенции ООН о правах ребёнка, обязывающую государства защищать детей от материалов, наносящих вред их благополучию.
