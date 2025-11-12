Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Елнур Бейсенбаев прокомментировал внесённые поправки в законопроект, запрещающие пропаганду педофилии и нетрадиционной ориентации в публичном пространстве, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, инициатива направлена на защиту детей и подростков от негативного контента в цифровой среде.

"Дети ежедневно сталкиваются в Интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем. Защита сознания подрастающего поколения — это вопрос их безопасности и психического здоровья", — подчеркнул Бейсенбаев.

Он напомнил, что тема неоднократно поднималась депутатами Мажилиса, а в прошлом году петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!" собрала необходимые 50 тысяч подписей для официального рассмотрения. Исследование Национального фонда содействия процветанию показало, что легитимизация и пропаганда нетрадиционных отношений могут подорвать стабильность у подрастающего поколения.

Поправки затрагивают девять ключевых законов, включая законы о правах ребёнка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии и СМИ. Вводится чёткое определение "пропаганды нетрадиционной ориентации" и ограничение на её распространение в масс-медиа, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях.

Депутат подчеркнул, что нормы являются результатом совместной работы правительства, экспертов и гражданского общества и соответствуют международной практике. Аналогичные законы действуют в Венгрии, Болгарии, Литве, Польше, Кыргызстане и России.

"Важно: речь не идёт о запрете или ограничении прав людей, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Эти нормы устанавливают рамки публичного распространения информации и защищают детей", — отметил Бейсенбаев.

Он также сослался на международные стандарты, включая статью 17 Конвенции ООН о правах ребёнка, обязывающую государства защищать детей от материалов, наносящих вред их благополучию.