Поправки в закон о животных: факты, цифры и причины изменений

В последние дни в социальных сетях активно обсуждаются поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Тема вызвала широкий общественный резонанс: мнения разделились, дискуссии проходят на повышенных эмоциях. Одни поддерживают предлагаемые изменения, другие выражают обеспокоенность. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Своё видение ситуации представил заведующий отделом информационного обеспечения ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан» Болат Кальянбеков. В своём развернутом посте он объяснил логику принятия закона, опираясь на личный опыт общения с гражданами и официальные данные.

По его словам, во время недавней поездки в родной город Сарань ему пришлось отвечать на многочисленные вопросы родственников, проживающих в частном секторе и являющихся владельцами домашних животных. Это стало дополнительным поводом подробно разъяснить ключевые положения закона.

Закон как ответ на запрос общества

Первое, на что обращает внимание автор — закон был принят в ответ на многочисленные обращения граждан. В течение последних лет во время поездок депутатов по регионам и встреч с населением регулярно звучали жалобы на рост числа бродячих собак и участившиеся случаи их агрессии.

По словам Кальянбекова, практически во всех регионах люди отмечали, что применяемый метод ОСВВ (отлов–стерилизация–вакцинация–возврат) не даёт ожидаемых результатов. Эту позицию, как он отмечает, озвучивали депутаты разных фракций.

Цифры и статистика: проблема сохраняется

Активные обсуждения в социальных сетях лишь подтвердили наличие проблемы. За последние годы на реализацию метода ОСВВ из бюджета выделялись значительные средства, однако, по мнению экспертов, их эффективность вызывает вопросы. Речь может идти о сумме порядка 15 миллиардов тенге.

Официальная статистика Министерства экологии также свидетельствует о росте проблемы:

в 2022 году было отловлено 243 574 животных;

по состоянию на 1 января 2026 года — уже 276 282 животных (+32 708);

число нападений собак на людей выросло с 36 746 случаев в 2022 году до 41 366 в 2025 году (+4 620).

Таким образом, несмотря на значительные расходы, количество бездомных животных и случаев агрессии не снижается.

В то же время сторонники ОСВВ считают, что проблема заключается не в самом методе, а в неэффективном расходовании средств. По их мнению, при должном финансировании и охвате до 70% популяции бездомных животных система могла бы работать.

В этом контексте упоминается, что депутат Жанбыршин направил обращение по Астане в отношении организации, получившей около 400 миллионов тенге на реализацию ОСВВ. Это может стать первым шагом к выяснению, как именно использовались бюджетные средства.

Новые подходы: отказ от ОСВВ и усиление контроля

Разработчики законопроекта, учитывая текущую ситуацию, предложили отказаться от метода ОСВВ в отношении бродячих собак и перейти к безвозвратному отлову. По их мнению, это позволит быстрее снизить угрозу для безопасности людей. Подобные подходы, как отмечается, применяются и в международной практике.

При этом закон предусматривает ряд важных норм:

Срок содержания животных

Вводится минимальный срок содержания отловленных собак — 5 дней. При этом местные маслихаты смогут увеличивать этот срок с учётом региональной ситуации.

В разных городах подход может отличаться: например, в Актау жители чаще поддерживают эвтаназию из-за большого числа нападений, тогда как в Алматы или Караганде ситуация может быть иной.

Для домашних животных предусмотрены отдельные правила — срок содержания до 60 дней. Если животное чипировано, его владельца быстро найдут, и он сможет забрать питомца.

Важно: в отношении кошек метод ОСВВ сохраняется, так как они не представляют прямой угрозы для людей.

Прозрачность и общественный контроль

Закон усиливает контроль за деятельностью приютов. Теперь представители общественности смогут проверять условия содержания животных и следить за расходованием средств.

Ответственность владельцев

Вводится обязательное чипирование собак и кошек (ранее оно было добровольным). Контроль будет осуществляться местными исполнительными органами.

Предусмотрены меры ответственности:

первое нарушение — предупреждение;

повторное — штраф;

дальнейшее игнорирование — возможное изъятие животного.

Кроме того, владельцы обязаны возмещать ущерб, причинённый их животными. Чипирование позволит точно установить принадлежность животного.

Усиление наказания за жестокое обращение

Предлагается ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель — вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. Также планируется увеличение административных штрафов.

Разъяснение и борьба с фейками

Отдельно Кальянбеков обращает внимание на распространение недостоверной информации вокруг закона. Он подчёркивает: никакого налога на домашних животных не вводится;

отстрел или жестокое уничтожение животных запрещены и уже подпадают под наказание.

Эвтаназия, по его словам, не является новой нормой — она уже предусмотрена действующим законодательством.

Комплексный подход к проблеме

В целом, как отмечает автор поста, закон направлен на комплексное решение проблемы:

с одной стороны — меры по регулированию численности бездомных животных,

с другой — усиление ответственности владельцев и защита животных от жестокого обращения.

Поправки уже размещены на сайте Мажилиса, и граждан призывают ознакомиться с документом, чтобы формировать мнение на основе фактов, а не эмоций.

Мнения пользователей

Под постом также появились комментарии, отражающие позицию части общества:

— Полностью поддерживаю необходимость наведения порядка в этой сфере. Важно опираться на реальные факты и статистику, а не на эмоции. — Очень важно, что вы привели исчерпывающие цифры — сколько было отловлено в 2022 году и в 2025-м. Звучат упрёки, что ситуация не изучалась. Я лично взял щенка, сейчас его привью и зачипирую. Отвечать за животное мне. Призываю всех владельцев собак и кошек сделать то же самое!

Обсуждение поправок в закон показало, что тема ответственного обращения с животными остаётся одной из самых чувствительных в обществе. С одной стороны — безопасность людей, с другой — гуманное отношение к животным.

Принятые изменения направлены на поиск баланса между этими задачами. Однако их эффективность во многом будет зависеть от реализации на местах, прозрачности процессов и ответственности как государственных органов, так и самих граждан.