Популярное мороженое проверяют после ЧП с ребенком

Жительница Астаны заявила в социальных сетях, что ее ребенок оказался в реанимации после того, как съел мороженое известного бренда, купленное в одном из торговых центров столицы. Однако официально связь между продуктом и состоянием ребенка пока не подтверждена — специалисты ожидают результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы. По словам матери, она лишь предполагает, что причиной ухудшения здоровья могло стать именно мороженое.

Я думаю, что это могло быть из-за мороженого. Но утверждать, что причиной стало именно оно, не могу — ждем заключение СЭС. Сейчас все дети, находящиеся в реанимации, лечатся от кишечной инфекции. Еще один ребенок попал туда с сепсисом после мороженого другого бренда. Если есть люди, которые тоже могли отравиться мороженым, прошу связаться со мной. В Bambino не признают вину и говорят, что массовых жалоб не поступало, — написала женщина.

Редакция обратилась за комментарием к производителю. В компании сообщили, что находятся на связи с семьей с первого дня после обращения и принимают участие во всех проверочных мероприятиях. По информации Bambino, сейчас исследуется партия мороженого, которую ел ребенок. Анализы проводят как во внутренней лаборатории компании, так и в независимой санитарно-эпидемиологической службе.

По предварительным данным, каких-либо несоответствий пока не выявлено, однако окончательные выводы будут сделаны только после завершения лабораторных исследований. Также в компании отметили, что не могут раскрывать медицинскую информацию о состоянии ребенка и переписку с семьей без согласия сторон, поскольку это является врачебной тайной. Полное заявление обещают опубликовать после получения официальных результатов проверки.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Астаны сообщили, что на сегодняшний день зарегистрировано только одно официальное обращение по факту возможного пищевого отравления после употребления мороженого. Заместитель руководителя департамента Мухамгали Арыспаев пояснил, что заявление поступило через систему «е-Өтініш», принято к рассмотрению и находится на контроле ведомства.

По его словам, других обращений или экстренных уведомлений из медицинских организаций о случаях пищевого отравления либо острых кишечных инфекций, которые могли быть связаны с мороженым Bambino, в департамент не поступало. Официальной причины, по которой ребенок оказался в тяжелом состоянии, пока нет. Проверка продолжается, а ответ на вопрос, связано ли произошедшее с употреблением мороженого, станет известен только после завершения лабораторной экспертизы.