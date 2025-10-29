Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 40%, что стало самым низким показателем за время его нынешнего срока, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Согласно опросу Reuters и компании Ipsos, доля тех, кто не одобряет деятельность главы государства, выросла до 57%.

Главной причиной недовольства американцев стали решения Трампа, влияющие на рост стоимости жизни. По данным исследования, 63% опрошенных негативно оценивают его действия в сфере борьбы с повышением расходов граждан.

Reuters отмечает, что инфляция в стране выросла с момента вступления Трампа в должность, несмотря на ослабление рынка труда. Это вынудило Федеральную резервную систему снизить процентную ставку. Для сравнения, минимальный рейтинг одобрения у его предшественника Джо Байдена составлял 36% в мае 2024 года.