Популярный БАД может ускорять ухудшение памяти - исследование
Исследователи из США обнаружили связь между приемом глюкозамина и более быстрым прогрессированием когнитивных нарушений у некоторых пациентов.
Сегодня 2026, 20:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самое читаемое
- Мегапроект «Долина ЦОДов» в Экибастузе потребует 840 тыс. кубометров воды в год
- "Лакшери" отдых и новый вокзал: как меняется туризм в Боровом
- Какие акции покупает Дональд Трамп: разбор инвестпортфеля президента США
- В "Черном беркуте" их нет: новые вопросы возникли по делу Яны Легкодимовой
- "Печень раздавлена": всадник на лошади затоптал ребёнка в Акмолинской области