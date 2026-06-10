Популярный БАД может ускорять ухудшение памяти - исследование

Популярная добавка глюкозамин, которую многие принимают для поддержания здоровья суставов, может быть связана с ускоренным развитием болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Университета Флориды, результаты исследования которых опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Глюкозамин широко используется во всем мире как безрецептурная добавка при артрите и других заболеваниях суставов. Однако его эффективность до сих пор вызывает споры. Международное общество по изучению остеоартрита еще в 2014 году перестало рекомендовать глюкозамин для лечения суставов из-за недостатка убедительных доказательств его пользы.

Что показало исследование

Ученые проанализировали медицинские данные пациентов университетских клиник США за период с 2012 по 2024 год с помощью технологий искусственного интеллекта.

Выяснилось, что среди пациентов с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции около 8% регулярно принимали глюкозамин.

По данным исследования, у людей с легкими когнитивными нарушениями прием добавки был связан с повышением риска перехода к деменции примерно на 25%. Также исследователи обнаружили связь между употреблением глюкозамина и более высоким риском смерти среди пациентов с уже диагностированной болезнью Альцгеймера.

При этом авторы подчеркивают, что речь идет именно о статистической связи, а не о доказанном причинно-следственном эффекте.

Почему обратили внимание на глюкозамин

Исследователей заинтересовала химическая природа вещества. Глюкозамин относится к простым углеводам и способен проникать через гематоэнцефалический барьер непосредственно в ткани мозга.

Согласно одной из научных гипотез, нарушения углеводного обмена могут способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний. Особое внимание ученые уделяют процессу гипергликозилирования, когда белки чрезмерно связываются с молекулами сахара и начинают работать неправильно.

Эксперименты на животных

Дополнительные эксперименты на лабораторных мышах показали, что прием глюкозамина действительно усиливает процессы гипергликозилирования.

У животных ухудшилась социальная память: они стали хуже распознавать других особей. Когда ученые искусственно подавили этот процесс, показатели памяти частично восстановились.

Кроме того, в образцах мозга умерших пациентов с болезнью Альцгеймера исследователи обнаружили признаки повышенного гипергликозилирования по сравнению с тканями здоровых людей.

Нужны дополнительные исследования

Авторы работы подчеркивают, что полученные результаты пока нельзя считать окончательным доказательством вреда глюкозамина. Для подтверждения выводов необходимы дополнительные клинические исследования с участием людей.

Тем не менее работа усиливает интерес ученых к роли нарушений углеводного обмена в развитии болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.