В Актау полицейские совместно со спецподразделениями пресекли попытку незаконной перевозки наркотиков. Оперативные мероприятия завершились задержанием двух подозреваемых после погони, передает BAQ.KZ.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники попытались скрыться на автомобиле сразу после получения почтовой посылки, проигнорировав законное требование полиции об остановке. Во время преследования они выбросили упаковку с содержимым и продолжили движение, однако вскоре попали в дорожно-транспортное происшествие. После этого подозреваемых задержали при попытке скрыться пешком.

На месте инцидента была обнаружена и изъята выброшенная упаковка. Экспертиза показала, что в ней находился героин общим весом около 400 граммов. По факту незаконной перевозки наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Медицинское освидетельствование выявило у обоих задержанных следы наркотических веществ. По решению суда водитель привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, а транспортное средство помещено на специализированную штрафстоянку.

Кроме того, оба фигуранта дела помещены в специальный приёмник за немедицинское потребление наркотиков, что также предусматривает административную ответственность. В Полиция Мангистауской области напомнили, что любые операции с наркотическими средствами, а также попытка скрыться от полиции и управление автомобилем в состоянии опьянения влекут серьёзные правовые последствия.