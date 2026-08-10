Попытка продать 165 чужих овец закончилась для пастуха изолятором

В области Улытау пастуха подозревают в хищении целого стада из соседнего зимовья. По данным полиции, мужчина пригнал 165 чужих овец в свой загон, представился их владельцем и договорился с покупателями о продаже, передает BAQ.KZ.

История произошла в Жанааркинском районе. Мужчина работал пастухом и был нанят для выпаса скота. Следствие считает, что он забрал 165 овец из соседнего зимовья и выдал их за собственных.

Покупатели, по данным полиции, о происхождении животных не знали. Овец погрузили в грузовик и отправили в другой регион.

Настоящий владелец тем временем обнаружил пропажу всего стада и обратился в полицию.

Сотрудники Жанааркинского районного отдела начали поиски и выяснили, что грузовик с овцами движется в сторону Жамбылской области.

След вывел полицейских в Тараз. Покупателей нашли на местном скотном рынке. Все 165 овец изъяли и вернули хозяину. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

В полиции напомнили, что при покупке скота следует проверять документы, подтверждающие право собственности, и ветеринарные документы.