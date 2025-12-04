В Астане сегодня на Атырауском мосту, расположенном в районе Сарыарка, произошёл инцидент с попыткой суицида. Очевидцы сообщили, что девушка внезапно спрыгнула в воду, передает BAQ.KZ.

На место оперативно прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда и сотрудники Центра медицины катастроф МЧС. Спасательная операция была начата незамедлительно.

Пострадавшую удалось поднять из воды и передать бригаде службы 103 для дальнейшего медицинского сопровождения.

МЧС напоминает о важности своевременного обращения за психологической помощью и призывает граждан быть внимательными к окружающим.