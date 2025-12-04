Попытка суицида в Астане: девушка прыгнула с моста
Сегодня, 17:41
102Фото: azh.kz
В Астане сегодня на Атырауском мосту, расположенном в районе Сарыарка, произошёл инцидент с попыткой суицида. Очевидцы сообщили, что девушка внезапно спрыгнула в воду, передает BAQ.KZ.
На место оперативно прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда и сотрудники Центра медицины катастроф МЧС. Спасательная операция была начата незамедлительно.
Пострадавшую удалось поднять из воды и передать бригаде службы 103 для дальнейшего медицинского сопровождения.
МЧС напоминает о важности своевременного обращения за психологической помощью и призывает граждан быть внимательными к окружающим.
