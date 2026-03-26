Попытка вывоза золота на 1 млрд тенге пресечена на границе
Пограничники провели ряд мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой и распространением наркотиков
Пограничная служба КНБ в марте выявила попытки незаконного вывоза драгоценных металлов, пресекла поставки химических веществ для наркотиков и задержала нелегальных мигрантов, передает BAQ.KZ.
В марте пограничники провели ряд оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой и распространением наркотиков.
В Актюбинской области задержаны 18 иностранцев, которые пытались скрытно пересечь границу, спрятавшись в прицепе грузовика.
В Северо-Казахстанской области обнаружена крупная партия прекурсоров - более 5 тысяч литров химических веществ, используемых для производства синтетических наркотиков. Всего с начала года пресечен провоз почти 10 тысяч литров химии и около 1 тонны веществ для изготовления наркотиков.
По данным КНБ, удалось установить получателей этих веществ и ликвидировать нарколаборатории.
Кроме того, в Жамбылской области предотвращена попытка вывоза за границу 160 тонн руды и концентратов драгоценных металлов, в том числе золотосодержащего песка. Общая стоимость груза оценивается примерно в 1 млрд тенге.
Все материалы по выявленным фактам переданы в компетентные органы для дальнейших процессуальных решений.
