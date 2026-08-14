Попытка закрыть долги по учебе обошлась студентке в 1,7 млн тенге

Желание закрыть академическую задолженность закончилось для 22-летней жительницы Усть-Каменогорска кредитами и потерей 1,7 млн тенге. Мужчина, который обещал помочь с учебой и документами, стал фигурантом дела о мошенничестве, передает BAQ.KZ.

История началась с предложения помочь решить вопросы с академической задолженностью. Ранее незнакомый мужчина вошел к девушке в доверие и убедил ее оформлять рассрочки и кредиты.

Деньги он просил переводить на подконтрольные ему счета. В итоге сумма ущерба достигла 1,7 млн тенге.

После обращения девушки в полицию к поиску подключились сотрудники группы по противодействию киберпреступности управления полиции Усть-Каменогорска.

В рамках ОПМ «Hi-Tech» они установили подозреваемого. Им оказался 20-летний житель областного центра.

Сейчас по факту проводится досудебное расследование по признакам мошенничества.

В полиции напоминают, что предложения за деньги решить вопросы с учебой, экзаменами или документами могут оказаться мошеннической схемой. Не стоит передавать посторонним личные данные и оформлять по их просьбе кредиты.